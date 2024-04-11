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До +27, но не везде. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине 11 апреля будет по-настоящему весенней, температура поднимется максимально до 27° тепла. Правда, так тепло будет не во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно. Без осадков", - рассказали синоптики.

Ветер, по их словам, будет преимущественно северо-западным, 5-10 м/с.

Температура днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье морей 18-23°, а на остальной территории 22-27°.

Прогноз в Украине на 11 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в марте-апреле 2024

Как отмечают синоптики, средняя температура воздуха в марте 2024 года составила 14,14 градусов, что на 0,1 градусов выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года. Это десятый месяц подряд, который является самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Отметим, что во вторник 9 апреля в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствует норме 7 июня.

Ранее синоптики предупредили, что в начале второй декады апреля ожидаются несколько дней похолодания и дожди.

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