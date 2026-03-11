До 27 000 гривень на місяць: у яких вишах і кому в Україні платять такі стипендії

В Україні триває набір до вищих військових навчальних закладів. Цьогоріч курсанти отримують не лише профільну освіту, а й суттєво оновлене грошове забезпечення, яке залежить від успішності, курсу та соціального статусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Сума грошового забезпечення варіюється залежно від року навчання та наявності пільгового статусу:
Найвищі виплати передбачені для випускних курсів.
"При цьому на IV курсі відмінники та ті, хто проходить стажування, отримують до 22 854 гривень, а відмінники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - до 27 838 гривень", - зазначають у відомстві.
У Міноборони наголошують, що фінансова підтримка військових студентів значно вища за академічні стипендії у цивільних закладах. Якщо майбутній офіцер уже на першому курсі отримує близько 10 000 гривень, то мінімальна стипендія звичайного студента становить 2 000 гривень (і зросте лише до 4 000 гривень з вересня).
Крім щомісячних виплат, держава повністю бере на себе утримання майбутніх військових. Курсанти ВВНЗ забезпечуються:
