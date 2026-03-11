UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

До 27 000 гривень на місяць: у яких вишах і кому в Україні платять такі стипендії

19:15 11.03.2026 Ср
2 хв
Окрім виплат курсанти отримують повне безкоштовне забезпечення
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Навчання у військовому виші (Getty Images)

В Україні триває набір до вищих військових навчальних закладів. Цьогоріч курсанти отримують не лише профільну освіту, а й суттєво оновлене грошове забезпечення, яке залежить від успішності, курсу та соціального статусу.

Розміри виплат у 2026 році

Сума грошового забезпечення варіюється залежно від року навчання та наявності пільгового статусу:

  • I-II курс: від 9 646 до 10 320 гривень, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - від 14 561 до 15 109 гривень.
  • III-IV курс: від 9 970 до 10 524 гривень, для дітей-сиріт - від 14 759 до 15 508 гривень.

Найвищі виплати передбачені для випускних курсів.

"При цьому на IV курсі відмінники та ті, хто проходить стажування, отримують до 22 854 гривень, а відмінники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - до 27 838 гривень", - зазначають у відомстві.

У Міноборони наголошують, що фінансова підтримка військових студентів значно вища за академічні стипендії у цивільних закладах. Якщо майбутній офіцер уже на першому курсі отримує близько 10 000 гривень, то мінімальна стипендія звичайного студента становить 2 000 гривень (і зросте лише до 4 000 гривень з вересня).

Соціальний пакет курсанта

Крім щомісячних виплат, держава повністю бере на себе утримання майбутніх військових. Курсанти ВВНЗ забезпечуються:

  • безкоштовним проживанням у гуртожитках (казармах);
  • повноцінним триразовим харчуванням;
  • військовою формою та спорядженням;
  • безоплатним медичним обслуговуванням.

Раніше РБК-Україна розповідало про вступну кампанію до вищих військових навчальних закладів України, яка стартувала 1 січня. Майбутні курсанти віком від 17 до 30 років можуть обрати різні спеціальності - від пілотів, розвідників і операторів БПЛА до ІТ-фахівців, юристів та психологів.

Ми також писали про те, як можна стати курсантом та отримати бонуси від навчання у військовому виші.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони РФОсвіта в УкраїніВиші