До 27 000 гривен в месяц: в каких вузах и кому в Украине платят такие стипендии

Размеры выплат в 2026 году

Сумма денежного обеспечения варьируется в зависимости от года обучения и наличия льготного статуса:

I-II курс: от 9 646 до 10 320 гривен , для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - от 14 561 до 15 109 гривен .

, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - . III-IV курс: от 9 9 970 до 10 524 гривен, для детей-сирот - от 14 759 до 15 508 гривен.

Самые высокие выплаты предусмотрены для выпускных курсов.

"При этом на IV курсе отличники и те, кто проходит стажировку, получают до 22 854 гривен, а отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - до 27 838 гривен", - отмечают в ведомстве.

В Минобороны отмечают, что финансовая поддержка военных студентов значительно выше академических стипендий в гражданских заведениях. Если будущий офицер уже на первом курсе получает около 10 000 гривен, то минимальная стипендия обычного студента составляет 2 000 гривен (и вырастет только до 4 000 гривен с сентября).

Социальный пакет курсанта

Кроме ежемесячных выплат, государство полностью берет на себя содержание будущих военных. Курсанты ВУЗов обеспечиваются: