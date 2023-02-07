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До 25 одиниць влітку та 80 - до кінця року. Резніков розповів про постачання Leopard 1

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків Leopard 1. До кінця 2023 року Збройні сили України отримають ще 80 одиниць танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

"Уряд Німеччини вже вирішив поставити Україні та танки Leopard 1. До літа цих танків буде 20-25, до кінця року близько 80, а до 2024 року - понад 100 танків Leopard 1. Це мінімум три батальйони, включаючи постачання, запчастини, боєприпаси та навчання", - заявив він.

Міністр нагадав, що Україна також отримає 14 одиниць бойових танків Leopard 2 A6.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні 14 бойових танків Leopard 2.

Крім того, уряд Німеччини видав дозвіл на експорт бойових танків Leopard 1 A5 в Україну.

Раніше Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

РБК-Україна розповідала, що відомо про танки Leopard 1 і чим вони відрізняються від узгоджених Leopard 2.

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