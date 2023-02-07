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До 25 единиц летом и 80 - до конца года. Резников рассказал о поставках Leopard 1

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия предоставит Украине к лету до 25 единиц боевых танков Leopard 1. При этом к концу 2023 года Вооруженные силы Украины получат еще 80 единиц танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

"Правительство Германии уже решило поставить Украине и танки Leopard 1. К лету этих танков будет 20-25, к концу года около 80, а к 2024 году - более 100 танков Leopard 1. Это минимум три батальона, включая поставки, запчасти, боеприпасы и обучение", - заявил он.

При этом министр напомнил, что Украина также получит 14 единиц боевых танков Leopard 2 A6.

Напомним, 25 января Германия официально анонсировала передачу Украине 14 боевых танков Leopard 2.

Кроме того, правительство Германии выдало разрешение на экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.

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