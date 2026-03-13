До 25 гривень за поїздку: де в Україні найвищі ціни на громадський транспорт

Вартість проїзду в громадському транспорті в українських містах суттєво відрізняється. У деяких обласних центрах квиток коштує лише 6-10 гривень, тоді як в інших ціна вже сягає 20-25 гривень.
РБК-Україна зібрало актуальні тарифи на проїзд у всіх обласних центрах України та порівняло, де поїздки найдорожчі.
Головне:
У більшості обласних центрів вартість квитка суттєво залежить від способу оплати: безготівковий розрахунок дозволяє економити від 2 до 8 гривень на кожній поїздці.
Найвищі тарифи наразі фіксують у кількох великих містах. Зокрема, у Львові при оплаті готівкою поїздка у громадському транспорті коштує 25 гривень, що є одним із найвищих тарифів серед обласних центрів. При безготівковій оплаті ціна нижча - від 17 до 20 гривень.
До міст із дорогим транспортом також належать:
У більшості обласних центрів тариф залежить від виду транспорту або способу оплати.
Наразі трамваї та тролейбуси працюють за чинними тарифами, але транспортники пропонують підвищити їх до 15-17 гривень, а автобуси - до 18-20 гривень через подорожчання ресурсів.
Поїздка у метро, трамваї або тролейбусі коштує 10 гривень. Частину витрат на перевезення компенсує міський бюджет.
Із 16 березня запровадять нові тарифи: 12-14 гривень в електротранспорті та 18 гривень в автобусах. Готівковий квиток коштуватиме 20 гривень.
Проїзд у трамваях, тролейбусах та автобусах - 15 гривень, у маршрутках - 17-18 гривень.
Найнижчі тарифи: 8 гривень у тролейбусі, 10 гривень в автобусі та 15 гривень у маршрутках.
У маршрутках поїздка коштує 18 гривень, а тролейбусний квиток може зрости з 8 до 12 гривень.
Електротранспорт - 7-8 гривень, комунальні автобуси - 12 гривень, маршрутки - 15 гривень, а на окремих напрямках - до 20 гривень.
У маршрутках - 15 гривень, у тролейбусах - 10 гривень, а при оплаті е-квитком - 9 гривень.
У маршрутках і автобусах - 18 гривень, у тролейбусах - 12-14 гривень.
Суми
У маршрутках - 15 гривень, у тролейбусах - лише 6 гривень.
Проїзд коштує 12-15 гривень залежно від способу оплати.
Тролейбус - 9 гривень, автобус - 15 гривень.
З 16 березня автобуси коштуватимуть 17 гривень, тролейбуси - 13 гривень.
Автобуси - 12-17 гривень залежно від способу оплати.
У кількох містах тарифи залишаються одними з найнижчих в Україні.
Зокрема:
Окремий випадок - Харків, де під час війни проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. У міській владі зазначають, що така можливість зберігатиметься, поки це дозволяє бюджет.
Нагадаємо, у березні нинішнього року у багатьох містах України заговорили про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті через зростання цін на пальне. Рішення вже прийняли у Житомирі. Водночас на Львівщині підвищення цін поки відклали.