До 25 гривен за поездку: где в Украине самые высокие цены на общественный транспорт

Стоимость проезда в общественном транспорте в украинских городах существенно отличается. В некоторых областных центрах билет стоит всего 6-10 гривен, тогда как в других цена уже достигает 20-25 гривен.
РБК-Украина собрало актуальные тарифы на проезд во всех областных центрах Украины и сравнило, где поездки самые дорогие.
Главное:
В большинстве областных центров стоимость билета существенно зависит от способа оплаты: безналичный расчет позволяет экономить от 2 до 8 гривен на каждой поездке.
Самые высокие тарифы пока фиксируют в нескольких крупных городах. В частности, во Львове при оплате наличными поездка в общественном транспорте стоит 25 гривен, что является одним из самых высоких тарифов среди областных центров. При безналичной оплате цена ниже - от 17 до 20 гривен.
К городам с дорогим транспортом также относятся:
В большинстве областных центров тариф зависит от вида транспорта или способа оплаты.
Сейчас трамваи и троллейбусы работают по действующим тарифам, но транспортники предлагают повысить их до 15-17 гривен, а автобусы - до 18-20 гривен из-за подорожания ресурсов.
Поездка в метро, трамвае или троллейбусе стоит 10 гривен. Часть расходов на перевозку компенсирует городской бюджет.
С 16 марта введут новые тарифы: 12-14 гривен в электротранспорте и 18 гривен в автобусах. Наличный билет будет стоить 20 гривен.
Проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах - 15 гривен, в маршрутках - 17-18 гривен.
Самые низкие тарифы: 8 гривен в троллейбусе, 10 гривен в автобусе и 15 гривен в маршрутках.
В маршрутках поездка стоит 18 гривен, а троллейбусный билет может вырасти с 8 до 12 гривен.
Электротранспорт - 7-8 гривен, коммунальные автобусы - 12 гривен, маршрутки - 15 гривен, а на отдельных направлениях - до 20 гривен.
В маршрутках - 15 гривен, в троллейбусах - 10 гривен, а при оплате е-билетом - 9 гривен.
В маршрутках и автобусах - 18 гривен, в троллейбусах - 12-14 гривен.
Сумы
В маршрутках - 15 гривен, в троллейбусах - всего 6 гривен.
Проезд стоит 12-15 гривен в зависимости от способа оплаты.
Троллейбус - 9 гривен, автобус - 15 гривен.
С 16 марта автобусы будут стоить 17 гривен, троллейбусы - 13 гривен.
Автобусы - 12-17 гривен в зависимости от способа оплаты.
В нескольких городах тарифы остаются одними из самых низких в Украине.
В частности:
Отдельный случай - Харьков, где во время войны проезд в общественном транспорте остается бесплатным. В городской власти отмечают, что такая возможность будет сохраняться, пока это позволяет бюджет.
Напомним, в марте нынешнего года во многих городах Украины заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте из-за роста цен на топливо. Решение уже приняли в Житомире. В то же время на Львовщине повышение цен пока отложили.