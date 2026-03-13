До 25 гривен за поездку: где в Украине самые высокие цены на общественный транспорт

Главное: Самый дорогой проезд зафиксирован во Львове , где стоимость поездки при оплате наличными составляет 25 гривен .

, где стоимость поездки при оплате наличными составляет . К городам с самыми высокими тарифами (20-23 гривны) также относятся Ужгород, Черкассы, Киев, Ивано-Франковск и Одесса.

Харьков остается единственным областным центром, где проезд в общественном транспорте является бесплатным .

Самые дешевые поездки в электротранспорте предлагают Сумы и Херсон (6 гривен), а также Николаев (7-8 гривен) и Кропивницкий (8 гривен).

Во многих городах, в частности в Житомире, Черновцах и Черкассах, новые повышенные тарифы начнут действовать уже с 14-16 марта.

Где самый дорогой проезд в Украине

В большинстве областных центров стоимость билета существенно зависит от способа оплаты: безналичный расчет позволяет экономить от 2 до 8 гривен на каждой поездке.

Самые высокие тарифы пока фиксируют в нескольких крупных городах. В частности, во Львове при оплате наличными поездка в общественном транспорте стоит 25 гривен, что является одним из самых высоких тарифов среди областных центров. При безналичной оплате цена ниже - от 17 до 20 гривен.

К городам с дорогим транспортом также относятся:

Ужгород - 18 гривен безналично и 23 гривны наличными;

Черкассы - 16 гривен карточкой или 20 гривен наличными;

Ивано-Франковск - до 20 гривен в частном транспорте;

Одесса - 20 гривен в маршрутках;

Киев - до 20 гривен в частных маршрутках, коммунальный транспорт без изменений - 8 гривен (или 6,5 гривны с проездным).

Сколько стоит проезд в разных городах

В большинстве областных центров тариф зависит от вида транспорта или способа оплаты.

Винница

Сейчас трамваи и троллейбусы работают по действующим тарифам, но транспортники предлагают повысить их до 15-17 гривен, а автобусы - до 18-20 гривен из-за подорожания ресурсов.

Днепр

Поездка в метро, трамвае или троллейбусе стоит 10 гривен. Часть расходов на перевозку компенсирует городской бюджет.

Житомир

С 16 марта введут новые тарифы: 12-14 гривен в электротранспорте и 18 гривен в автобусах. Наличный билет будет стоить 20 гривен.

Запорожье

Проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах - 15 гривен, в маршрутках - 17-18 гривен.

Кропивницкий

Самые низкие тарифы: 8 гривен в троллейбусе, 10 гривен в автобусе и 15 гривен в маршрутках.

Луцк

В маршрутках поездка стоит 18 гривен, а троллейбусный билет может вырасти с 8 до 12 гривен.

Николаев

Электротранспорт - 7-8 гривен, коммунальные автобусы - 12 гривен, маршрутки - 15 гривен, а на отдельных направлениях - до 20 гривен.

Полтава

В маршрутках - 15 гривен, в троллейбусах - 10 гривен, а при оплате е-билетом - 9 гривен.

Ровно

В маршрутках и автобусах - 18 гривен, в троллейбусах - 12-14 гривен.

Сумы

В маршрутках - 15 гривен, в троллейбусах - всего 6 гривен.

Тернополь

Проезд стоит 12-15 гривен в зависимости от способа оплаты.

Хмельницкий

Троллейбус - 9 гривен, автобус - 15 гривен.

Черновцы

С 16 марта автобусы будут стоить 17 гривен, троллейбусы - 13 гривен.

Чернигов

Автобусы - 12-17 гривен в зависимости от способа оплаты.

Где проезд самый дешевый

В нескольких городах тарифы остаются одними из самых низких в Украине.

В частности:

Сумы - 6 гривен в троллейбусах;

Херсон - 6 гривен в троллейбусах и 8 гривен в маршрутках;

Кропивницкий - 8 гривен в троллейбусах;

Днепр - 10 гривен в электротранспорте.

Отдельный случай - Харьков, где во время войны проезд в общественном транспорте остается бесплатным. В городской власти отмечают, что такая возможность будет сохраняться, пока это позволяет бюджет.