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З 24 лютого Росія втратила вже понад 10 тисяч одиниць техніки, - Oryx

Фото: З 24 лютого Росія втратила вже понад 10 тисяч одиниць військової техніки (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 10 тисяч одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Oryx.

Аналітики вказують, що українські військові знищили 6 472 одиниць, 304 було пошкоджено, 394 окупанти покинули.

Зокрема РФ втратила 1 928 танків, 2 281 БМП і 12 кораблів. У той ж час ЗСУ затрофеїли 2 834 одиниці озброєння.

До слова, у звіті також мовиться, що Україна в період з 24 лютого втратила втричі менше техніки, ніж загарбники.

Варто зазначити, що Oryx оприлюднює дані лише про те озброєння, знищення якого підтвержують фото чи відео.

Тобто реальна кількість втраченої техніки може бути більшою.

Нагадаємо, 8 квітня українські артилеристи знищили БМП росіян на Бахмутському напрямку (Донецька область).

Додамо, нещодавно бійці Сил спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

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Війна Росії проти України