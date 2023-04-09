С 24 февраля Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц техники, - Oryx

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 10 тысяч единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Oryx.
Аналитики указывают, что украинские военные уничтожили 6 472 единиц, 304 были повреждены, 394 оккупанты бросили.
В частности РФ потеряла 1 928 танков, 2 281 БМП и 12 кораблей. В то же время ВСУ затрофеили 2 834 единицы вооружения.
Кстати, в отчете также говорится, что Украина в период с 24 февраля потеряла втрое меньше техники, чем захватчики.
Стоит отметить, что Oryx обнародует данные только о вооружении, уничтожение которого подтверждают фото или видео.
То есть реальное количество утраченной техники может быть больше.
Напомним, 8 апреля украинские артиллеристы уничтожили БМП россиян на Бахмутском направлении (Донецкая область).
Недавно бойцы Сил специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.
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