RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С 24 февраля Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц техники, - Oryx

Фото: С 24 февраля Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 10 тысяч единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Oryx.

Аналитики указывают, что украинские военные уничтожили 6 472 единиц, 304 были повреждены, 394 оккупанты бросили.

В частности РФ потеряла 1 928 танков, 2 281 БМП и 12 кораблей. В то же время ВСУ затрофеили 2 834 единицы вооружения.

Кстати, в отчете также говорится, что Украина в период с 24 февраля потеряла втрое меньше техники, чем захватчики.

Стоит отметить, что Oryx обнародует данные только о вооружении, уничтожение которого подтверждают фото или видео.

То есть реальное количество утраченной техники может быть больше.

Напомним, 8 апреля украинские артиллеристы уничтожили БМП россиян на Бахмутском направлении (Донецкая область).

Недавно бойцы Сил специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины