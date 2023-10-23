23 головні рабини України звернулись до генпрокурора щодо зміни запобіжного заходу Коломойському

Головні рабини України звернулись до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням розглянути можливість зміни запобіжного заходу Ігорю Коломойському, який майже два місяці перебуває у слідчому ізоляторі, на не пов’язаний із триманням під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення 23 рабинів регіонів та міст України.

У зверненні зазначається, що Коломойський є "відомим бізнесменом, меценатом та благодійником, який системно підтримував єврейську громаду в Україні та інших країнах".

"Не буде перебільшенням зазначити, що, значною мірою завдяки його позиції та зусиллям на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2014-2015 роках, схід України уникнув долі Донецька та Луганська", - йдеться у зверненні.

Також рабини додали, що Коломойський не підозрюється у вчиненні будь-яких злочинів проти національної безпеки України або у причетності до насильницьких злочинів і звертають увагу, що проблеми зі здоровʼям.

"Маючи громадянство Держави Ізраїль, він не залишив територію України у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - додають підписанти.

Вони переконані, що перебування людини під вартою в такому випадку виглядає необґрунтовано та несправедливо.

"Виходячи з цих фактів ми дійсно не розуміємо реальні підстави затримання шановного пана Ігоря Коломойського і просимо розглянути його стан з точки зору гуманності, неупередженості та можливості застосування запобіжного заходу не пов’язаного з триманням під вартою", - підсумовують рабини.

Головний рабин Дніпропетровського регіону Шмуель Камінецький також додав, що рабини не розуміють необхідності тримання під вартою Коломойського, "який виконував та виконує й на даний час всі вимоги слідства й суду, та вже тривалий час постійно проживає в Україні і не виїжджав за її межі навіть в умовах повномасштабної війни".

Підозри Коломойському

Нагадаємо, Ігорю Коломойському переобрали запобіжний захід у справі про заволодіння 5,8 мільярдами гривень. Так, Печерський районний суд Києва збільшив заставу з 509 мільйонів гривень вже на суму 3 млрд 891 млн гривень.

Перед цим, 7 вересня, повідомлялося, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.

До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.

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