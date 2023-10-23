23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору относительно изменения меры пресечения Коломойскому

Главные раввины Украины обратились к генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения Игорю Коломойскому, который почти два месяца находится в следственном изоляторе, на не связанный с содержанием под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение 23 раввинов регионов и городов Украины.

В обращении отмечается, что Коломойский является "известным бизнесменом, меценатом и благотворителем, системно поддерживавшим еврейскую общину в Украине и других странах".

"Не будет преувеличением отметить, что, в значительной степени благодаря его позиции и усилиям в должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в 2014-2015 годах, восток Украины избежал судьбы Донецка и Луганска", - говорится в обращении.

Раввины добавили, что Коломойский не подозревается в совершении каких-либо преступлений против национальной безопасности Украины или в причастности к насильственным преступлениям и обращают внимание, что проблемы со здоровьем.

"Имея гражданство государства Израиль, он не покинул территорию Украины в связи с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", - добавляют подписанты.

Они убеждены, что пребывание под стражей в таком случае выглядит необоснованно и несправедливо.

"Исходя из этих фактов мы действительно не понимаем реальные основания задержания уважаемого господина Игоря Коломойского и просим рассмотреть его состояние с точки зрения гуманности, беспристрастности и возможности применения меры пресечения не связанной с содержанием под стражей", - заключают раввины.

Главный раввин Днепропетровского региона Шмуэль Каминецкий также добавил, что раввины не понимают необходимости содержания под стражей Коломойского, "который выполнял и выполняет и в настоящее время все требования следствия и суда, и уже длительное время постоянно проживает в Украине и не выезжал за ее пределы даже в условиях полномасштабной войны".

Подозрения Коломойскому

Напомним, Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 миллиардами гривен. Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.

Перед этим, 7 сентября, сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

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