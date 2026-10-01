До +22 тепла, але заморозки на ґрунті: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 1 жовтня, очікується тепла погода. На Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі, а на Київщині прогнозуються заморозки на поверхні грунту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.
Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вранці подекуди туман.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°.
Водночас синоптики попередили про І рівень (жовтий) небезпечності на Київщині. За прогнозами очікуються заморозки на поверхні грунту до 3°.
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Нагадаємо, раніше синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.
У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.
До того ж у Карпатах 22 вересня уже випав перший сніг.