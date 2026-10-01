До 22° тепла, но заморозки на грунте: какая погода будет сегодня в Украине

В Украине 1 октября ожидается теплая погода. В Приазовье и в Крыму местами кратковременные дожди, а в Киевской области прогнозируются заморозки на поверхности грунта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, только в Приазовье и в Крыму местами кратковременные дожди. В западных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем в Украине 14-19 °, в Закарпатье до 22 °.

Фото: какой будет погода в Украине 1 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °.

В то же время синоптики предупредили о I уровне (желтом) опасности на Киевщине. По прогнозам, ожидаются заморозки на поверхности почвы до 3°.

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