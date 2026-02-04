ua en ru
Уже 211 підозрюваних: що нового з'ясували про злочини в Бучі

Україна, Київ, Буча, Середа 04 лютого 2026 05:46
Уже 211 підозрюваних: що нового з'ясували про злочини в Бучі Фото: Буча (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Навесні 2022 року світ дізнався про трагедію в Бучі. Сьогодні розслідування злочинів, скоєних під час окупації Бучі, перейшло в системну правову площину з конкретними іменами, доказами та підозрами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального прокурора України Руслана Кравченка в мережі Telegram.

Читайте також: Бійці ГУР ліквідували двох окупантів з дивізії, причетної до злочинів у Бучі

Робота з документування злочинів проти мирного населення Бучі триває вже в рамках кримінальних проваджень. Слідство поіменно встановлює військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до вбивств, катувань і незаконних затримань цивільних.

Лише в січні 2026 року було ідентифіковано та оголошено підозри ще двом фігурантам справ про злочини в Бучі.

Вбивства та катування мирних жителів

Один із підозрюваних - командир бойової машини підрозділу зв'язку 234-го десантно-штурмового полку.

За даними слідства, 5 березня 2022 року він, виконуючи наказ, навів зброю на цивільного чоловіка з наміром убити. Потерпілий вижив лише завдяки спробі втечі, отримавши поранення.

Також встановлено причетність розвідника 34-ї окремої бригади оперативного призначення, який 24 березня 2022 року разом із товаришами по службі незаконно затримав двох місцевих жителів.

Їх безпідставно звинуватили в коригуванні вогню та піддали жорстоким тортурам з метою отримання інформації.

Окреме провадження скеровано до суду щодо командира відділення 234-го полку, який під час патрулювання розстріляв беззбройного чоловіка, який відмовився виконати наказ. Було зроблено 16 пострілів, загинув 41-річний цивільний.

Як формується доказова база

Розслідування в більшості випадків проходять заочно. Слідство спирається на експертизи, свідчення свідків, фото- і відеоматеріали, а також дані OSINT - аналіз соцмереж, супутникових знімків і відкритих джерел.

Ці матеріали використовуються як у національних судах, так і для майбутніх міжнародних процесів.

Підсумки розслідувань

На сьогодні слідством ідентифіковано та повідомлено про підозру 211 осіб, причетних до злочинів у Бучі та Бучанському районі.

Робота триває, а кожен встановлений факт наближає момент юридичної відповідальності.

Нагадуємо, що українські правоохоронці повідомили про новий етап розслідування злочинів, скоєних у Бучі під час окупації, заявивши про встановлення у справі російського командира, підрозділи якого перебували в місті в період перебування там військ РФ.

Зазначимо, що в одному з населених пунктів Бучанського району Київської області сапери знешкодили протитанкову керовану ракету, яку випадково виявив місцевий житель і повідомив про знахідку екстреним службам.

