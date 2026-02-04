Уже 211 підозрюваних: що нового з'ясували про злочини в Бучі
Навесні 2022 року світ дізнався про трагедію в Бучі. Сьогодні розслідування злочинів, скоєних під час окупації Бучі, перейшло в системну правову площину з конкретними іменами, доказами та підозрами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального прокурора України Руслана Кравченка в мережі Telegram.
Робота з документування злочинів проти мирного населення Бучі триває вже в рамках кримінальних проваджень. Слідство поіменно встановлює військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до вбивств, катувань і незаконних затримань цивільних.
Лише в січні 2026 року було ідентифіковано та оголошено підозри ще двом фігурантам справ про злочини в Бучі.
Вбивства та катування мирних жителів
Один із підозрюваних - командир бойової машини підрозділу зв'язку 234-го десантно-штурмового полку.
За даними слідства, 5 березня 2022 року він, виконуючи наказ, навів зброю на цивільного чоловіка з наміром убити. Потерпілий вижив лише завдяки спробі втечі, отримавши поранення.
Також встановлено причетність розвідника 34-ї окремої бригади оперативного призначення, який 24 березня 2022 року разом із товаришами по службі незаконно затримав двох місцевих жителів.
Їх безпідставно звинуватили в коригуванні вогню та піддали жорстоким тортурам з метою отримання інформації.
Окреме провадження скеровано до суду щодо командира відділення 234-го полку, який під час патрулювання розстріляв беззбройного чоловіка, який відмовився виконати наказ. Було зроблено 16 пострілів, загинув 41-річний цивільний.
Як формується доказова база
Розслідування в більшості випадків проходять заочно. Слідство спирається на експертизи, свідчення свідків, фото- і відеоматеріали, а також дані OSINT - аналіз соцмереж, супутникових знімків і відкритих джерел.
Ці матеріали використовуються як у національних судах, так і для майбутніх міжнародних процесів.
Підсумки розслідувань
На сьогодні слідством ідентифіковано та повідомлено про підозру 211 осіб, причетних до злочинів у Бучі та Бучанському районі.
Робота триває, а кожен встановлений факт наближає момент юридичної відповідальності.
