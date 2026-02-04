Уже 211 подозреваемых: что нового выяснили о преступлениях в Буче

Весной 2022 года мир узнал о трагедии в Буче. Сегодня расследование преступлений, совершенных во время оккупации Бучи, перешло в системную правовую плоскость с конкретными именами, доказательствами и подозрениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в сети Telegram.

Работа по документированию преступлений против мирного населения Бучи продолжается уже в рамках уголовных производств. Следствие поименно устанавливает военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к убийствам, пыткам и незаконным задержаниям гражданских.

Только в январе 2026 года были идентифицированы и объявлены подозрения еще двум фигурантам дел о преступлениях в Буче.

Убийства и пытки мирных жителей

Один из подозреваемых — командир боевой машины подразделения связи 234-го десантно-штурмового полка.

По данным следствия, 5 марта 2022 года он, выполняя приказ, навел оружие на гражданского мужчину с намерением убить. Потерпевший выжил лишь благодаря попытке бегства, получив ранения.

Также установлена причастность разведчика 34-й отдельной бригады оперативного назначения, который 24 марта 2022 года вместе с сослуживцами незаконно задержал двух местных жителей.

Их безосновательно обвинили в корректировке огня и подвергли жестоким пыткам с целью получения информации.

Отдельное производство направлено в суд в отношении командира отделения 234-го полка, который во время патрулирования расстрелял безоружного мужчину, отказавшегося выполнить приказ. Было произведено 16 выстрелов, погиб 41-летний гражданский.

Как формируется доказательная база

Расследования в большинстве случаев проходят заочно. Следствие опирается на экспертизы, показания свидетелей, фото- и видеоматериалы, а также данные OSINT — анализ соцсетей, спутниковых снимков и открытых источников.

Эти материалы используются как в национальных судах, так и для будущих международных процессов.

Итоги расследований

На сегодняшний день следствием идентифицированы и уведомлены о подозрении 211 человек, причастных к преступлениям в Буче и Бучанском районе.

Работа продолжается, а каждый установленный факт приближает момент юридической ответственности.