Уряд Німеччини передав Україні партію новітніх БМП Lynx, техніку отримала 21-ша окрема механізована бригада. Військові вже опанували машини й розглядають їх не лише для механізованих завдань, а й для протидії "Шахедам".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 21-шу окрему механізовану бригаду.
Бойові машини піхоти Lynx передав українському війську уряд Німеччини. Партія техніки поповнила арсенал 21-ї окремої механізованої бригади. Кількість машин не уточнюється.
Військовослужбовці одного з механізованих підрозділів пройшли підготовку в Німеччині та за стислі терміни опанували нову техніку. У бригаді кажуть, що серед переваг Lynx - високий рівень захисту, мобільність, просторі башта й десантний відсік та ефективне озброєння.
Машина має сучасну систему керування вогнем і гармату з програмованими снарядами. За даними бригади, це дає змогу уражати різні наземні та повітряні цілі.
Старший технік із позивним "Банкір" розповів у відео бригади, що техніка надійшла майже новою, без бойового застосування.
"Машини прийшли з Німеччини відразу із заводу. На деяких машинах 25 км пробігу, - сказав він.
За словами військових, башта значною мірою автоматизована, а зброєю можуть керувати командир або навідник. У бригаді розглядають використання Lynx і для протидії російським ударним безпілотникам типу "Шахед".
У січні 2026 року Rheinmetall повідомила про контракт на постачання Україні перших п'яти БМП Lynx KF41. Закупівлю фінансувала Німеччина. Тоді ж компанія заявила про наміри перейти до більших партій і виробництва в Україні.
Німеччина залишається одним із ключових партнерів у сфері озброєнь: на початку листопада міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не може передавати Україні додаткові системи Patriot зі своїх запасів.
Водночас Київ шукає відповідь на реактивні "Шахеди": радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про завершення створення РЕБ-купола над столицею. Співзасновник Contra-Drone Тимофій Юрков в інтерв'ю РБК-Україна пояснював, наскільки такий захист ефективний. Тим часом нардеп Веніславський розповів, що Росія випробовує "Герань-6" зі швидкістю до 1000 км/год.