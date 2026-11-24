Боевые машины пехоты Lynx передало украинскому войску правительство Германии. Партия техники пополнила арсенал 21-й отдельной механизированной бригады. Количество машин не уточняется.

Военнослужащие одного из механизированных подразделений прошли подготовку в Германии и за сжатые сроки овладели новой техникой. В бригаде говорят, что среди преимуществ Lynx - высокий уровень защиты, мобильность, просторные башня и десантный отсек и эффективное вооружение.

Машина обладает современной системой управления огнем и пушкой с программируемыми снарядами. По данным бригады, это позволяет поражать разные наземные и воздушные цели.

Старший техник с позывным "Банкиром" рассказал в видео бригады, что техника поступила почти новой, без боевого применения.

"Машины пришли из Германии сразу с завода. На некоторых машинах 25 км пробега, - сказал он.

По словам военных, башня в значительной степени автоматизирована, а оружием могут управлять командир или наводчик. В бригаде рассматривают использование Lynx и для противодействия российским ударным беспилотникам типа "Шахед".

В январе 2026 года Rheinmetall сообщила о контракте на поставку Украине первых пяти БМП Lynx KF41. Закупку финансировала Германия. Тогда же компания заявила о намерениях перейти к более крупным партиям и производству в Украине.