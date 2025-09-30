З 2026 року українцям 40+ оплачуватимуть медогляди: як працюватиме нова програма

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює програма профілактичних медичних оглядів для людей віком від 40 років. Її мета - виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та ментальних розладів на ранніх стадіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.
Учасники програми зможуть отримати кошти на обстеження через застосунок "Дія". За місяць після дня народження громадянам приходитиме push-повідомлення із запрошенням пройти "національний чекап". Після підтвердження участі гроші зараховуватимуться на картку в "Дії".
Далі пацієнт зможе обрати медичний заклад для проходження обстежень: лабораторних та інструментальних досліджень, а також отримати консультацію лікаря. У разі виявлення відхилень людину скерують до вузькопрофільного спеціаліста.
Крім того, лікар матиме можливість виписати електронний рецепт на безкоштовні ліки, які допоможуть лікувати захворювання або стримати їхній розвиток.
У держбюджеті-2026 планується закласти фінансування програми. В МОЗ наголошують, що профілактичні огляди покликані знизити ризики ускладнень та передчасної смертності.
Раніше РБК-Україна писало, що регулярні медичні обстеження допомагають виявляти небезпечні захворювання на ранніх стадіях і зберігати життя. Лікарка Євгенія Белінська назвала ключові процедури: колоноскопія після 45 років, гастроскопія від 40 років, тест на бактерію H.pylori при шлункових симптомах, УЗД органів черевної порожнини щороку та тести на приховану кров у калі для раннього виявлення пухлин.
Також ми писали, що регулярний медичний огляд є обов’язковим для працівників, зайнятих на важких, шкідливих або небезпечних роботах, для молодих працівників до 21 року та для професій, де стан здоров’я впливає на виконання обов’язків. Огляди допомагають виявляти ризики, запобігати нещасним випадкам і зберігати здоров’я на робочих місцях.