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Топ-6 обстежень, які допомагають жити довше: перевірте, чи ви їх проходили

Вівторок 03 червня 2025 18:20
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Топ-6 обстежень, які допомагають жити довше: перевірте, чи ви їх проходили Названо обстеження, які варто проходити кожному (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Євгенія Белінська

Регулярні медичні обстеження можуть стати ключем до раннього виявлення небезпечних захворювань і зберегти життя. Названо найважливіші обстеження, які варто проходити кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога та терапевта Євгенії Белінської.

Колоноскопія

﻿﻿За словами лікаря, після 45 років колоноскопія обовʼязкова, а далі перевіряємо раз на 5 років або частіше, якщо є покази.

Розпочати обстеження раніше варто, якщо у родині були випадки раку кишківника, особливо у близьких родичів. У такому разі колоноскопію рекомендовано робити на 10 років раніше, ніж вік, у якому хворобу виявили у родича.

Обстеження також дозволяє виявити рак на ранніх стадіях, коли він ще не дає симптомів і добре піддається лікуванню.

Дослідження показують, що регулярна колоноскопія значно знижує ризик смерті від раку товстої кишки.

Гастроскопія

Таке обстеження рекомендоване при:

  • схудненні без причини, анемії, домішках крові у калі, блювоті з кровʼю, порушеннях ковтання
  • нудота/блювота, вперше з'явився диспепсичний синдром у віці 45-50 років
  • наявності хронічних захворювань шлунка, кишечника та стравоходу

Після 40 років - це обовʼязкова процедура, а далі варто проходити раз на 5 років.

Гастроскопія - це не просто обстеження, а інструмент профілактики, що дає змогу вчасно виявити серйозні захворювання. Це буквально може врятувати життя або суттєво подовжити його тривалість завдяки ранньому лікуванню.

Тест на бактерію H.pylori

Медик розповіла, що ця бактерія повʼязана з розвитком раку шлунка.

Необхідно чим швидше здати тес при:

  • болі або дискомфорт у верхній частині живота (особливо натщесерце або вночі)
  • відрижці, здутті, відчутті переповнення після їжі
  • ﻿﻿нудоті, іноді блювоті
  • зниженні апетити
  • неприємному запаху з ротової порожнини

УЗД органів черевної порожнини

Обстеження не виявляє онкологію напряму, але дає підказки: зміни печінки, підшлункової, жовчного.

УЗД рекомендовано робити раз на рік обовʼязково, навіть, якщо нічогісінько не турбує. За потреби - МРТ або КТ з контрастуванням.

Саме УЗД - безпечний, неінвазивний і недорогий метод. Це означає, що його можна проводити багаторазово, без шкоди для здоров’я.

Тести на приховану кров у калі

Вони допомагають виявити мікрокровотечі з пухлин та поліпів.

Такі тести варто виконувати людям щорічно після 45 років без симптомів.

"Раджу перевірити саме аналіз калу на гемоглобін та трансферрин, бо звичайний тест на приховану кров в калі часто дає похибки через особливості харчування", - додала Белінська.

Якщо тест виявить поліпи або інші проблеми, їх можна видалити або лікувати до того, як вони переростуть у рак.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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