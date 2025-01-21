Медичний огляд працівників: кому і навіщо потрібно його проходити

Медичний огляд є ключовим елементом у забезпеченні безпеки та здоров’я на робочих місцях. Це необхідно для працівників, зайнятих на важких роботах, у шкідливих або небезпечних умовах, а також для осіб віком до 21 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці .

Згідно з чинним законодавством, регулярний медичний огляд є обов’язковим для певних категорій працівників, які працюють у специфічних умовах або виконують відповідальні завдання.

Для кого медичний огляд є обов’язковим

Працівники, які зобов’язані проходити медичні обстеження:

Зайняті на важких роботах . Ця група включає осіб, які виконують фізично важку працю. Такі навантаження можуть негативно впливати на стан здоров’я, тому регулярний медичний огляд дозволяє вчасно виявити можливі ризики для працівника.

. Ця група включає осіб, які виконують фізично важку працю. Такі навантаження можуть негативно впливати на стан здоров’я, тому регулярний медичний огляд дозволяє вчасно виявити можливі ризики для працівника. Зайняті на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці . До цієї категорії належать ті, хто працює в умовах впливу шкідливих речовин, високих температур, підвищеного рівня шуму, вібрації або інших небезпечних факторів.

. До цієї категорії належать ті, хто працює в умовах впливу шкідливих речовин, високих температур, підвищеного рівня шуму, вібрації або інших небезпечних факторів. Виконують роботи, де потрібен професійний добір . Сюди входять професії, де стан здоров’я працівника безпосередньо впливає на його здатність виконувати певні обов’язки.

. Сюди входять професії, де стан здоров’я працівника безпосередньо впливає на його здатність виконувати певні обов’язки. Працівники віком до 21 року. Молоді люди потребують особливої уваги до стану їхнього здоров’я. Незалежно від сфери зайнятості, обов’язкові медичні огляди гарантують, що їх робота не загрожує їхньому фізичному стану.

Медогляд дає змогу не лише забезпечити безпеку працівників, а й мінімізувати ризики нещасних випадків на виробництві, зберегти здоров’я колективу та підвищити загальну продуктивність.