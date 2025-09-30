С 2026 года украинцам 40+ будут оплачивать медосмотры: как будет работать новая программа

Участники программы смогут получить средства на обследование через приложение "Дія". Через месяц после дня рождения гражданам будет приходить push-сообщение с приглашением пройти "национальный чекап". После подтверждения участия деньги будут зачисляться на карточку в "Дії".

Далее пациент сможет выбрать медицинское учреждение для прохождения обследований: лабораторных и инструментальных исследований, а также получить консультацию врача. В случае выявления отклонений человека направят к узкопрофильному специалисту.

Кроме того, врач будет иметь возможность выписать электронный рецепт на бесплатные лекарства, которые помогут лечить заболевания или сдержать их развитие.

В госбюджете-2026 планируется заложить финансирование программы. В Минздраве отмечают, что профилактические осмотры призваны снизить риски осложнений и преждевременной смертности.