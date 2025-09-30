ua en ru
С 2026 года украинцам 40+ будут оплачивать медосмотры: как будет работать новая программа

Вторник 30 сентября 2025 13:35
С 2026 года украинцам 40+ будут оплачивать медосмотры: как будет работать новая программа Фото: Медосмотр в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 января 2026 года в Украине заработает программа профилактических медицинских осмотров для людей в возрасте от 40 лет. Ее цель - выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств на ранних стадиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Участники программы смогут получить средства на обследование через приложение "Дія". Через месяц после дня рождения гражданам будет приходить push-сообщение с приглашением пройти "национальный чекап". После подтверждения участия деньги будут зачисляться на карточку в "Дії".

Далее пациент сможет выбрать медицинское учреждение для прохождения обследований: лабораторных и инструментальных исследований, а также получить консультацию врача. В случае выявления отклонений человека направят к узкопрофильному специалисту.

Кроме того, врач будет иметь возможность выписать электронный рецепт на бесплатные лекарства, которые помогут лечить заболевания или сдержать их развитие.

В госбюджете-2026 планируется заложить финансирование программы. В Минздраве отмечают, что профилактические осмотры призваны снизить риски осложнений и преждевременной смертности.

Ранее РБК-Украина писало, что регулярные медицинские обследования помогают выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и сохранять жизнь. Врач Евгения Белинская назвала ключевые процедуры: колоноскопия после 45 лет, гастроскопия от 40 лет, тест на бактерию H.pylori при желудочных симптомах, УЗИ органов брюшной полости каждый год и тесты на скрытую кровь в кале для раннего выявления опухолей.

Также мы писали, что регулярный медицинский осмотр является обязательным для работников, занятых на тяжелых, вредных или опасных работах, для молодых работников до 21 года и для профессий, где состояние здоровья влияет на выполнение обязанностей. Осмотры помогают выявлять риски, предотвращать несчастные случаи и сохранять здоровье на рабочих местах.

