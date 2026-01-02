У 2025 році затримали близько 1400 людей, які намагалися перетнути кордон із Білоруссю, - ДПСУ

Упродовж 2025 року було затримано приблизно 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, найбільшу кількість спроб перетнути кордон фіксують саме на кордонах з країнами ЄС. Водночас є випадки перетнути кордон з Білоруссю.
"Найбільше спроб перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу, на напрямку кордону з Білоруссю також є спроби незаконного перетину кордону. І ми цих порушників затримуємо. У 2025 році затримано близько 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на цьому напрямку", - сказав Демченко.
Також речник ДПСУ додав, що у порівнянні з літнім періодом, наразі кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні закрили кордони для військовозобов'язаних осіб від 18 до 60 років. Хоча в 2025 році ситуацію трохи спростили і дозволили виїжджати чоловікам, яким до 22 років.
У зв'язку із закриттям кордонів деякі люди намагаються перетнути їх незаконно. Так, виходячи зі слів Демченка, сказаних у серпні, з початку 2025 року за порушення прикордонного законодавства було затримано понад 13 тисяч громадян.
Причому він зазначив, що деяких порушників затримують неодноразово. За його словами, адміністративні протоколи і судові рішення фактично не стримують порушників від повторних дій.
Також у тому ж серпні Демченко говорив, що ОЗУ, які займаються нелегальною переправкою людей через кордон, залучають до своїх схем, зокрема, неповнолітніх.