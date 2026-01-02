RU

В 2025 году задержали 1400 человек, которые пытались пересечь границу с Беларусью, - ГПСУ

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В течение 2025 года было задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Беларусью.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, наибольшее количество попыток пересечь границу фиксируют именно на границах со странами ЕС. В то же время есть случаи пересечь границу с Беларусью.

"Больше всего попыток пересечения границы остается на границе со странами Европейского Союза, на направлении границы с Беларусью также есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем. В 2025 году задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении", - сказал Демченко.

Также спикер ГПСУ добавил, что по сравнению с летним периодом, сейчас количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось.

Пересечение границы

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине закрыли границы для военнообязанных лиц от 18 до 60 лет. Хотя в 2025 году ситуацию немного упростили и разрешили выезжать мужчинам, которым до 22 лет.

В связи с закрытием границ некоторые люди пытаются пересечь их незаконно. Так, исходя из слов Демченко, сказанных в августе, с начала 2025 года за нарушение пограничного законодательства было задержано более 13 тысяч граждан.

Причем он отметил, что некоторых нарушителей задерживают неоднократно. По его словам, административные протоколы и судебные решения фактически не сдерживают нарушителей от повторных действий.

Также в том же августе Демченко говорил, что ОПГ, которые занимаются нелегальной переправкой людей через границу, привлекают к своим схемам, в частности, несовершеннолетних.

