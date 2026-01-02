ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В 2025 году задержали 1400 человек, которые пытались пересечь границу с Беларусью, - ГПСУ

Пятница 02 января 2026 02:56
UA EN RU
В 2025 году задержали 1400 человек, которые пытались пересечь границу с Беларусью, - ГПСУ Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В течение 2025 года было задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Беларусью.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, наибольшее количество попыток пересечь границу фиксируют именно на границах со странами ЕС. В то же время есть случаи пересечь границу с Беларусью.

"Больше всего попыток пересечения границы остается на границе со странами Европейского Союза, на направлении границы с Беларусью также есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем. В 2025 году задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении", - сказал Демченко.

Также спикер ГПСУ добавил, что по сравнению с летним периодом, сейчас количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось.

Пересечение границы

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине закрыли границы для военнообязанных лиц от 18 до 60 лет. Хотя в 2025 году ситуацию немного упростили и разрешили выезжать мужчинам, которым до 22 лет.

В связи с закрытием границ некоторые люди пытаются пересечь их незаконно. Так, исходя из слов Демченко, сказанных в августе, с начала 2025 года за нарушение пограничного законодательства было задержано более 13 тысяч граждан.

Причем он отметил, что некоторых нарушителей задерживают неоднократно. По его словам, административные протоколы и судебные решения фактически не сдерживают нарушителей от повторных действий.

Также в том же августе Демченко говорил, что ОПГ, которые занимаются нелегальной переправкой людей через границу, привлекают к своим схемам, в частности, несовершеннолетних.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине Граница с Беларусью
Новости
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем