В 2025 году задержали 1400 человек, которые пытались пересечь границу с Беларусью, - ГПСУ

В течение 2025 года было задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Беларусью.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, наибольшее количество попыток пересечь границу фиксируют именно на границах со странами ЕС. В то же время есть случаи пересечь границу с Беларусью.

"Больше всего попыток пересечения границы остается на границе со странами Европейского Союза, на направлении границы с Беларусью также есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем. В 2025 году задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении", - сказал Демченко.

Также спикер ГПСУ добавил, что по сравнению с летним периодом, сейчас количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось.