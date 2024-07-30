У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

Він нагадав, що при підготовці діючої програми з МВФ один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 24-го року, але цей прогноз не реалізувався.

"Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер", - сказав міністр, оцінивши додаткові потреби на 2025 рік у 12-15 млрд доларів.

За словами Марченка, ці оцінки повністю відповідають дискусіям Мінфіну з МВФ. "Вони також потенційно бачать це саме як додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено в програмі", - сказав міністр.

Разом з тим, на думку співрозмовника, Україна, підвищуючи податки, теж має дати сигнал партнерам і закрити роти критикам, які говорять, що внесок самої України є недостатнім.

"Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", - пояснив Марченко.

Зараз, за його словами, відповідно до програми МВФ, запевнень наших партнерів недостатньо, щоб уряд міг подати в Раду збалансований бюджет на наступний рік.

Прогнози щодо війни

Нагадаємо, зараз діє програма з МВФ на 15,6 млрд доларів. У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року. Водночас МВФ розробив негативний сценарій для економіки України у разі затяжної війни. На цей випадок загальне фінансування України збільшиться до 140,7 млрд доларів.

Крім того, Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує дуже затяжну війну Росії з Україною. Fitch очікує, що війна продовжиться протягом 2024 року та у 2025 році в рамках її поточних параметрів.