Агентство Fitch дало прогноз тривалості війни Росії з Україною
Міжнародна агенція Fitch Ratings прогнозує дуже затяжну війну Росії з Україною. Жодна із сторін не може отримати вирішальну перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.
Fitch очікує, що війна продовжиться протягом 2024 року та у 2025 році в рамках її поточних параметрів.
"Хоча неясно, чи зможе якась із сторін отримати вирішальну перевагу, також немає жодних ознак готовності йти на поступки, тому війна може виявитися дуже затяжною", - йдеться у повідомленні.
У більш довгостроковій перспективі агентство очікує на якусь форму врегулювання, але вважає "заморожений конфлікт" більш ймовірним, ніж стійку мирну угода, принаймні на значний період.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у червні 2024 року 80% опитаних вірили у перемогу України у війні, не вірили – 12% респондентів. Водночас вірив, що перемога прийде до кінця цього року, 24% українців. Ще 38% вважали, що вона настане через 1-2 роки, 15% - що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% - понад 5 років, 1% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".
За даними опитування Info Sapiens, у квітні-травні в Україні зберігалася висока готовність зазнавати труднощів через війну з Росією заради перемоги. Готові терпіти проблеми стільки, скільки потрібно, 69% респондентів.