Агентство Fitch дало прогноз тривалості війни Росії з Україною

Міжнародна агенція Fitch Ratings прогнозує дуже затяжну війну Росії з Україною. Жодна із сторін не може отримати вирішальну перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch .

Fitch очікує, що війна продовжиться протягом 2024 року та у 2025 році в рамках її поточних параметрів.

"Хоча неясно, чи зможе якась із сторін отримати вирішальну перевагу, також немає жодних ознак готовності йти на поступки, тому війна може виявитися дуже затяжною", - йдеться у повідомленні.

У більш довгостроковій перспективі агентство очікує на якусь форму врегулювання, але вважає "заморожений конфлікт" більш ймовірним, ніж стійку мирну угода, принаймні на значний період.