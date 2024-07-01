МВФ оприлюднив негативний сценарій для економіки України у разі затяжної війни

Міжнародний валютний фонд оновив негативний сценарій погіршення ситуації в Україні, ґрунтуючись на припущенні, що у 2025 році розпочнеться інтенсивніша війна.

Негативний сценарій передбачає, що війна завершиться до кінця 2025 року (порівняно з кінцем 2024 року у базовому сценарії), а шок розпочнеться у третьому кварталі 2024 року. Це сильно вплине на настрої компаній та домогосподарств, темпи повернення мігрантів та викликає подальшу великомасштабну шкоду енергетичній інфраструктурі від атак.

Це призведе до різкого зниження реального ВВП на 1,7% у 2024 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії) та падіння на 1% у 2025 році. Високі потреби в обороні та зниження економічної активності призведуть до збільшення бюджетного дефіциту. Після цього дефіцит скорочуватиме лише поступово.

"Дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше з огляду на погіршення показників експорту, що призведе до вищої девальвації в найближчі роки, перш ніж вона наблизиться до базової тенденції", - йдеться у прогнозі.

Подальше відновлення буде більш стриманим, ніж у базовому сценарії, враховуючи ще більшу шкоду основному капіталу та послаблення балансів, внаслідок чого обсяг виробництва залишиться значно нижчим за довоєнний рівень.

Потреби у фінансуванні

У негативному сценарії сукупний дефіцит фінансування оцінюється приблизно в 140,7 млрд доларів США, що приблизно на 19 млрд доларів вище за базовий прогноз на 2023-2027 роки (121,9 млрд доларів), що вимагає додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу. Усе додаткове фінансування у цьому сценарії погіршення ситуації має бути у формі кредитів на дуже пільгових умовах (близьких до умов гранту), йдеться у прогнозі МВФ.

Реакція влади України

"З початку війни влада рішуче вживала заходів щодо реагування на потрясіння в міру їх виникнення, ретельно балансуючи необхідність швидкого та ефективного реагування з матеріальними соціальними міркуваннями", - йдеться у Меморандумі.

Як наголошувалося в запиті програми та подальших оглядах, вони включали безліч заходів, включаючи введення заходів щодо доходів, оптимізацію капітальних витрат та інших менш пріоритетних статей витрат, визначення додаткового фінансування та реалізацію рішучих заходів для підтримки фінансової стабільності та захисту валютних резервів, у тому числі через валютний контроль. "Влада ще більше зміцнила свій дуже успішний послужний список, продемонструвавши свою здатність проводити додаткові реформи та заходи після затвердження програми для досягнення економічної та фінансової стабільності", - зазначає МВФ.

На думку експертів, спираючись на цей досвід ефективного управління економікою, влада, як і раніше, готова рішуче реагувати на потенційний сценарій погіршення ситуації за допомогою оперативних політичних заходів.

Влада готова вжити відповідних політичних заходів у міру необхідності. Плани дій на випадок непередбачених обставин вимагатимуть поєднання збільшення податкових надходжень, пошуку подальшого зовнішнього фінансування на дуже пільгових умовах, посилення грошово-кредитної політики, ширшої мобілізації внутрішнього фінансування та, ймовірно, подальшого коригування валютної політики, наголошується в документі.

Основна частина коригувань припадатиме на податкові заходи, включаючи зростання акцизів, які можна ефективно та швидко реалізувати для збільшення доходів. Деякі витрати слід поставити у залежність від доступного фінансування, наприклад, капітальні та соціальні витрати будуть обмежені лише категоріями з найвищим пріоритетом.

"Тимчасовий тиск на режим керованої гнучкості обмінного курсу в рамках сценарію зниження курсу може вимагати повторного введення деяких заходів валютного контролю, які раніше використовувалися під час війни", - зазначають МВФ.

Якщо серйозність потрясінь виведе країну за межі негативного сценарію, можливо, буде потрібно вжити додаткових заходів, і офіційні органи мають зобов'язання та можливості для реалізації таких заходів. Це може змусити владу вжити тимчасових нетрадиційних заходів, наприклад податок на додаток до ПДФО та/або додатковий податок на предмети розкоші або акцизи, а також грошове фінансування в рамках програмних параметрів. Останнє може включати, у разі потреби, адміністративні заходи, які вимагають від банків тримати обумовлену суму чи мінімальний період володіння державними цінними паперами.

"Вторинні покупки НБУ держоблігацій також можуть послужити підтримкою первинного ринку. Можна розглянути такі інструменти, як облігації, прив'язані до інфляції або обмінного курсу. Нарешті, у разі відновлення високого тиску на обмінний курс, але за збереження адекватного рівня резервів, при коригуванні позиції грошово-кредитної політики можна було б розглянути деяку комбінацію розширеного валютного контролю, а також активну валютну політику. Більше того, хоча можливості посилення бюджетної ситуації залишаються обмеженими, зрештою витрати за певними категоріями залежатимуть від припливу вкрай пільгового/грантового зовнішнього фінансування", - наголошується. у Меморандумі.

Загалом обговорення з владою планів дій у надзвичайних ситуаціях під час четвертого огляду ще раз підтверджують, що програма МВФ залишається надійною навіть у разі такого негативного сценарію. Дуже тверді політичні зобов'язання та послужний список влади, а також відновлені фінансові гарантії з боку міжнародних партнерів та очікуване полегшення боргового тягаря вселяють упевненість у цьому, заявили у МВФ.