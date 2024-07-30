В 2025 году война продолжится, от Запада нужно дополнительно 12-15 млрд долларов, - Марченко

Он напомнил, что при подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет идти до середины 24 года, но этот прогноз не реализовался.

"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер", - сказал министр, оценив дополнительные потребности на 2025 год в 12-15 млрд долларов.

По словам Марченко, эти оценки полностью соответствуют дискуссиям Минфина с МВФ. "Они также потенциально видят это как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе", - сказал министр.

Вместе с тем, по мнению собеседника, Украина, повышая налоги, тоже должна дать сигнал партнерам и закрыть роты критикам, которые говорят, что вклад самой Украины недостаточен.

"Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", – пояснил Марченко.

Сейчас, по его словам, согласно программе МВФ, заверений наших партнеров недостаточно, чтобы правительство могло подать в Раду сбалансированный бюджет на следующий год.

Прогнозы по войне

Напомним, сейчас действует программа с МВФ на 15,6 млрд долларов. В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд. долларов до 2027 года. В то же время, МВФ разработал негативный сценарий для экономики Украины в случае затяжной войны. На этот случай общее финансирование Украины увеличится до 140,7 млрд. долларов.

Кроме того, Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует очень затяжную войну России с Украиной. Fitch ожидает, что война продолжится в течение 2024 и в 2025 году в рамках ее текущих параметров.