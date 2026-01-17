За 2025 рік РФ вивезла понад 2 млн тонн зерна з окупованих територій України, - СЗР

"Росія продовжує під виглядом російського експортувати зерно, вирощене на ТОТ України. Використовує для цього потужності окупованих портів в Азовському та Чорному морях, насамперед Севастопольського морського порту", - повідомили у СЗР.

За даними розвідки, за 2025 рік вивезено понад 2 млн тонн зернових культур, вирощених на тимчасово окупованих територіях України. При цьому левова частка припадає на друге півріччя - відвантажено близько 1,4 млн тонн.

Крім того, розширюється географія ринків збуту. 53,6% обсягів відвантажено до Єгипту (490 тисяч тонн) та Бангладешу (250 тисяч тонн).

Зросли обсяги постачання до Лівану (78,1 тис. тонн) та Туреччини (96,7 тисячі тонн), а також відновлене вивезення зерна до Сирії (94,4 тисячі тонн).

Агропродукція доставляється до Джибуті, Саудівської Аравії та В’єтнаму, а в незначних обсягах навіть до окремих Балканських країн.

Для обходу санкцій Росія здійснює "ship-to-ship" операції на рейдовому перевантажувальному районі порту Кавказ з використанням суден-накопичувачів.

Це дає РФ змогу приховувати реальне походження зерна, а перевізнику - уникати заходів у порти окупованих територій України та зменшити ризики звинувачень у протиправній торгівлі.

Таку схему задіюють при постачанні зернових до Королівства Саудівської Аравії, Бангладешу та В’єтнаму.