За 2025 год РФ вывезла более 2 млн тонн зерна с оккупированных территорий Украины, - СВР

"Россия продолжает под видом российского экспортировать зерно, выращенное на ВОТ Украины. Использует для этого мощности оккупированных портов в Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольского морского порта", - сообщили в СВР.

По данным разведки, за 2025 год вывезено более 2 млн тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины. При этом львиная доля приходится на второе полугодие - отгружено около 1,4 млн тонн.

Кроме того, расширяется география рынков сбыта. 53,6% объемов отгружено в Египет (490 тысяч тонн) и Бангладеш (250 тысяч тонн).

Возросли объемы поставок в Ливан (78,1 тыс. тонн) и Турцию (96,7 тысячи тонн), а также возобновлен вывоз зерна в Сирию (94,4 тысячи тонн).

Агропродукция доставляется в Джибути, Саудовскую Аравию и Вьетнам, а в незначительных объемах даже в отдельные Балканские страны.

Для обхода санкций Россия осуществляет "ship-to-ship" операции на рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей.

Это дает РФ возможность скрывать реальное происхождение зерна, а перевозчику - избегать заходов в порты оккупированных территорий Украины и уменьшить риски обвинений в противоправной торговле.

Такую схему задействуют при поставках зерновых в Королевство Саудовской Аравии, Бангладеш и Вьетнам.