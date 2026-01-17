За 2025 год РФ вывезла более 2 млн тонн зерна с оккупированных территорий Украины, - СВР

За 2025 год россияне вывезли более 2 млн тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
"Россия продолжает под видом российского экспортировать зерно, выращенное на ВОТ Украины. Использует для этого мощности оккупированных портов в Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольского морского порта", - сообщили в СВР.
По данным разведки, за 2025 год вывезено более 2 млн тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины. При этом львиная доля приходится на второе полугодие - отгружено около 1,4 млн тонн.
Кроме того, расширяется география рынков сбыта. 53,6% объемов отгружено в Египет (490 тысяч тонн) и Бангладеш (250 тысяч тонн).
Возросли объемы поставок в Ливан (78,1 тыс. тонн) и Турцию (96,7 тысячи тонн), а также возобновлен вывоз зерна в Сирию (94,4 тысячи тонн).
Агропродукция доставляется в Джибути, Саудовскую Аравию и Вьетнам, а в незначительных объемах даже в отдельные Балканские страны.
Для обхода санкций Россия осуществляет "ship-to-ship" операции на рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей.
Это дает РФ возможность скрывать реальное происхождение зерна, а перевозчику - избегать заходов в порты оккупированных территорий Украины и уменьшить риски обвинений в противоправной торговле.
Такую схему задействуют при поставках зерновых в Королевство Саудовской Аравии, Бангладеш и Вьетнам.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже сообщал, что Россия сформировала теневой зерновой флот, который только за прошлый год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн тонн зерна.
Москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% было поставлено в Египет.
Также сообщалось, что оккупанты воруют украинское зерно, частично поставляют его в Россию, а частично продают лояльным иностранным режимам. В частности, страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.
Также ранее Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно.