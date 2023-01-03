У 2022 році понад 63% експорту України склала торгівля з країнами ЄС

У 2022 році частка українського експорту до країн ЄС досягла 63,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Дія.Бізнес.
За даними статистики Державної митної служби України, Євросоюз залишався, як і в 2021 році, найбільшим торговим партнером України, при цьому його експортна частка суттєво зросла - з 40,4% на початок 2022 року до 68,8% в листопаді. Середня частка за 11 місяців становила 63,3%.
Натомість скоротилася торгівля з Азійським регіоном - з 35,2% у січні до 21,6% в листопаді (середня частка - 21,8%). Ще 4,9% припало на торгівлю з африканськими країнами та 4,1% - з іншими європейськими державами.
Найактивніше в 2022 році українські товари купувала Польща, обсяг експорту до якої склав 6,2 млрд доларів, або 15,2%.
Крім того, торговими партнерами України також стали:
Водночас, за даними статистики, за 11 місяців 2022 року український експорт скоротився із 61,3 млрд доларів до 40,7 млрд доларів, тобто на 36,6%.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що, за даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі України за 10 місяців 2022 року збільшився до 7,05 млрд доларів. Це у 2,6 раза більше, ніж у січні - жовтні 2021 року (2,69 млрд доларів).
Додамо, Держстат України оприлюднив першу оцінку реального ВВП країни у ІІІ кварталі 2022 року: економіка впала на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Проте, за прогнозом уряду, реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.
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