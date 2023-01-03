У 2022 році понад 63% експорту України склала торгівля з країнами ЄС

За даними статистики Державної митної служби України, Євросоюз залишався, як і в 2021 році, найбільшим торговим партнером України, при цьому його експортна частка суттєво зросла - з 40,4% на початок 2022 року до 68,8% в листопаді. Середня частка за 11 місяців становила 63,3%.

Натомість скоротилася торгівля з Азійським регіоном - з 35,2% у січні до 21,6% в листопаді (середня частка - 21,8%). Ще 4,9% припало на торгівлю з африканськими країнами та 4,1% - з іншими європейськими державами.

Найактивніше в 2022 році українські товари купувала Польща, обсяг експорту до якої склав 6,2 млрд доларів, або 15,2%.

Крім того, торговими партнерами України також стали:

Румунія - 3,5 млрд доларів, або 8,6%;

Туреччина - 2,7 млрд доларів, або 6,6%;

Китай - 2,2 млрд доларів, або 5,4%;

Німеччина та Угорщина - по 2,1 млрд доларів, або по 5,2%.

Водночас, за даними статистики, за 11 місяців 2022 року український експорт скоротився із 61,3 млрд доларів до 40,7 млрд доларів, тобто на 36,6%.