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В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Фото: доля украинского экспорта в страны ЕС составляет более 63% (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В 2022 году доля украинского экспорта в страны ЕС достигла 63,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис "Дія.бізнес".

По данным статистики Государственной таможенной службы Украины, Евросоюз оставался, как и в 2021 году, крупнейшим торговым партнером Украины, при этом его экспортная доля существенно выросла - с 40,4% на начало 2022 года до 68,8% в ноябре. Средняя доля за 11 месяцев составила 63,3%.

В то же время сократилась торговля с Азиатским регионом - с 35,2% в январе до 21,6% в ноябре (средняя доля - 21,8%). Еще 4,9% пришлось на торговлю с африканскими странами и 4,1% - с другими европейскими государствами.

Активнее всего в 2022 году украинские товары покупала Польша, объем экспорта в которую составил 6,2 млрд долларов, или 15,2%.

Кроме того, торговыми партнерами Украины также стали:

  • Румыния - 3,5 млрд долларов, или 8,6%;
  • Турция - 2,7 млрд долларов, или 6,6%;
  • Китай - 2,2 млрд долларов, или 5,4%;
  • Германия и Венгрия - по 2,1 млрд долларов, или по 5,2%.

В то же время, по данным статистики, за 11 месяцев 2022 года украинский экспорт сократился с 61,3 млрд долларов до 40,7 млрд долларов, то есть на 36,6%.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что, по данным Госстата, дефицит внешней торговли Украины за 10 месяцев 2022 увеличился до 7,05 млрд долларов. Это в 2,6 раза больше, чем в январе - октябре 2021 года (2,69 млрд долларов).

Госстат Украины обнародовал первую оценку реального ВВП страны в ІІІ квартале 2022 года: экономика упала на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако, по прогнозу правительства, реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

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Евросоюз