В 2020 качество дорог улучшилось, а работы на них стали дешевле, - Кубраков

"Укравтодор" в этом году смог достичь значительного улучшения качества дорожных работ за меньшие средства.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", сообщает пресс-служба организации.

По его словам, средняя стоимость работ на 1 км стала дешевле прошлогоднего показателя. В 2019 году работы на 1 км дороги стоили государству 25,1 млн грн.

"В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3 926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновления 100 мостов, устройство 25 площадок взвешивания-в-движении). То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году - 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", - уточняют в "Укравтодоре".

Кубраков подчеркнул, что в этом году Укравтодор изменил стратегию - теперь ремонтируются цельные маршруты, а не разбросанные куски дорог.

"В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев - Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого в Запорожье, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов. Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами", - отметил он.

Кроме этого особенное внимание уделяется повышению долговечности маршрутов. 90% проектов, сделанных в этом году, включали в себя работу с дорожной основой.

"Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов (для сравнения - в 2018 году таких проектов только 45,6%, а в 2019 - 52,7%)", - сообщается на сайте.

Еще одно важное изменение в этом году - дороги становятся безопаснее. Происходит это за счет увеличения объемов реализации мер, которые способствуют безопасности участников движения.

"В 2020 году в разы увеличились объемы: устройства освещения (78,8 км в 2019 году против 619 км в 2020 году); барьерного ограждения (263 тыс. погонных метров 2019 году против 515 тыс. в 2020 году); тротуаров (43,5 тыс. погонных метров в 2019 году против 206 тыс. в 2020 году)", - добавили в "Укравтодоре".

Напомним, ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ремонт и строительство дорог могут привести к 5%-му росту национального ВВП.