У 2020 якість автошляхів покращилася, а роботи на них стали дешевшими, - Кубраков

"Укравтодор" цього року зміг досягти значного поліпшення якості дорожніх робіт за менші кошти.

Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков на заході "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", повідомляє прес-служба організації.

За його словами, середня вартість робіт на 1 км стала дешевше торішнього показника. У 2019 роботи на 1 км дороги коштували державі 25,1 млн грн.

"У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3926 км доріг (не варто забувати, що ця сума включає оновлення 100 мостів, облаштування 25 майданчиків зважування-в-русі). Тобто середня вартість 1 км у 2020 році - 20,6 млн грн. У цьому році 1 км дешевше на 4,5 млн грн", - уточнюють в "Укравтодорі".

Кубраков підкреслив, що в цьому році Укравтодор змінив стратегію - тепер ремонтуються цільні маршрути, а не розкидані шматки доріг.

"У 2020 році оновлено 10% всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, понад 125 км дороги до Станиці Луганській від Сєверодонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, понад 100 км від Кропивницького в Запоріжжі, майже 135 км від Мукачева до Львова. Уже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст. Країна змінюється, і кожен українець може це побачити на власні очі", - зазначив він.

Крім цього особлива увага приділяється підвищенню довговічності маршрутів. 90% проектів, зроблених в цьому році, містять роботу з дорожньою основою.

"Цього показника вдалося досягти шляхом поточного середнього ремонту, де основа посилювалася на 81,2% проєктів (для порівняння - у 2018 році таких проєктів тільки 45,6%, а у 2019 - 52,7%)", - повідомляється на сайті.

Ще одна важлива зміна в цьому році - дороги стають безпечнішими. Відбувається це шляхом збільшення обсягів реалізації заходів, які сприяють безпеці учасників руху.

"У 2020 році в рази збільшилися обсяги: пристрої освітлення (78,8 км у 2019 році проти 619 км у 2020 році); бар'єрного огородження (263 тис. погонних метрів 2019 році проти 515 тис. у 2020 році); тротуарів (43,5 тис. погонних метрів у 2019 році проти 206 тис. до 2020 року)", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, раніше радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що ремонт та будівництво доріг можуть призвести до 5%-го зростання національного ВВП.