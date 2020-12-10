"Большая стройка" сберегла украинскую экономику от серьезного кризиса, - Устенко

Фото: Олег Устенко (УНИАН)

Украинская экономика была бы сейчас в значительно худшем положении, если бы не реализация дорожной части программы "Большая стройка".

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", передает УНИАН.

По его словам, в странах-соседях Украины, где не реализуются настолько масштабные проекты, спад экономики составил около 10%.

Именно построенные и отремонтированные дороги станут платформой, с которой в долгосрочной перспективе начнется рост государственной экономики. "Большая стройка", в скором времени позволит привлекать иностранные инвестиции, уверен Устенко.

"Огромное значение при этом будет играть уровень развития инфраструктуры. Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия", - отметил он.

Строительство дорог также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанных с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности, добавляет экономист.

По мнению Устенко, "Большая стройка" может иметь еще больший положительный эффект на экономику - вплоть до увеличения ВВП.

"Развитие концессии - дорог и инфраструктуры - может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", - резюмировал он.

Напомним, ранее эксперты оценили антикризисные меры украинского правительства и пришли к выводу, что "Большая стройка" замедлила темпы снижения ВВП в этом году.

По оценкам экономиста Михаила Кухара, в четвертом квартале этого года ожидаемое падение ВВП на 11% уменьшилось до 3,7% благодаря влиянию инфраструктурной программы на экономику.