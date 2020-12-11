В 2020 году "Укравтодор" ремонтировал дороги во всех областях

В 2020 году, когда в Украине было отремонтировано рекордное количество дорог, в "Укравтодора" впервые не было "любимчиков среди областей". Дороги ремонтировал во всех областях

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

"Продолжаем нашу неравную борьбу с заблуждениями, манипуляциями и откровенным бредом. Сегодня разберем утверждение "Так и раньше дороги делались". Действительно. Делались. Например, в 2017-2019 годах в основном в Винницкой области. Бывают такие совпадения", - отметил Голик.

По его данным, за 2017-2019 годы Винницкая область получила на дороги "Укравтодора" 5,64 млрд грн. Это составляет 7,5% от всех денег в эти годы на дороги "Укравтодора".

При этом, например, Днепропетровская область - 2,7% от всех денег или 2,03 млрд гривен.

Очень хорошо это можно наглядно показать на примере трассы Днепр - Кривой Рог. Вокруг этой трассы проживает порядка 2 млн человек, что больше, чем население всей Винницкой области. И эта дорога - важнейшая транзитная трасса страны.

"В 2017-2019 годах как мы ни боролись с "Укравтодором" и не доказывали важность ее ремонта, деньги на нее выделялись в гораздо меньших объемах, чем, например, Винницкой области. Поэтому тогда эту трассу делали участками. А в 2020 году эту трассу сделали всю. От и до. В рамках одного календарного года", - подчеркивает Голик.

В этом году, продолжает он, у "Укравтодора" нет любимчиков среди областей. Есть план на год, построенный по маршрутному принципу и условии делать дороги от и до, а не участками.

"И даже при таком, равном принципе, в 2020-м году в Винницкой области сделано дорог в километрах больше, чем в любой из годов с 2017-го по 2019-й. Это называется система, логика и здравый смысл. Поэтому, правильный ответ на вопрос "Так и раньше же дороги ремонтировались и строились" такой: "Да, ремонтировались, но в не сколько, а иногда и десятки, раз меньше, чем в этом году", - добавил Голик.

Напомним, ранее Юрий Голик писал о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020 году. Всего за год "Укравтодор" выполнил рекордную норму по ремонту и строительству - более 4000 км.

В 2020 году, когда в Украине было отремонтировано рекордное количество дорог, в Укравтодора впервые не было "любимчиков среди областей". Об этом у себя в Facebook пишет Юрий Голик.

"Продолжаем нашу неравную борьбу с заблуждениями, манипуляциями и откровенным бредом. Сегодня разберем утверждение "Так и раньше дороги делались". Действительно. Делались. Например, в 2017-2019 годах в основном в Винницкой области. Бывают такие совпадения", - отметил Голик.

По его данным, за 2017-2019 годы Винницкая область получила на дороги Укравтодора 5,64 млрд грн. Это составляет 7,5% от всех денег в эти годы на дороги Укравтодора.

При этом, например, Днепропетровская область - 2,7% от всех денег или 2,03 млрд гривен.

Очень хорошо это можно наглядно показать на примере трассы Днепр - Кривой Рог. Вокруг этой трассы проживает порядка 2 млн человек, что больше, чем население всей Винницкой области. И эта дорога - важнейшая транзитная трасса страны.

"В 2017-2019 годах как мы ни боролись с Укравтодором и не доказывали важность ее ремонта, деньги на нее выделялись в гораздо меньших объемах, чем, например, Винницкой области. Поэтому тогда эту трассу делали участками. А в 2020 году эту трассу сделали всю. От и до. В рамках одного календарного года", - подчеркивает Голик.

В этом году, продолжает он, у Укравтодора нет любимчиков среди областей. Есть план на год, построенный по маршрутному принципу и условии делать дороги от и до, а не участками.

"И даже при таком, равном принципе, в 2020-м году в Винницкой области сделано дорог в километрах больше, чем в любой из годов с 2017-го по 2019-й. Это называется система, логика и Здравый Смысл.

Поэтому, правильный ответ на вопрос "Так и раньше же дороги ремонтировались и строились" такой: "Да, ремонтировались, но в несколько, а иногда и десятки, раз меньше, чем в этом году", - добавил Голик.

Напомним, ранее Юрий Голик писал о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020 году. Всего за год Укравтодор выполнил рекордную норму по ремонту и строительству - более 4000 км.