У 2020 році "Укравтодор" ремонтував дороги у всіх областях

У 2020 році, коли в Україні було відремонтовано рекордну кількість доріг, в "Укравтодору" вперше не було "улюбленців серед областей". Дороги ремонтували у всіх областях.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

"Продовжуємо нашу нерівну боротьбу з помилками, маніпуляціями й відвертим маренням. Сьогодні розберемо твердження "Так і раніше дороги робилися". Дійсно. Робилися. Наприклад, у 2017-2019 роках в основному у Вінницькій області. Бувають такі збіги", - зазначив Голик.

За його даними, за 2017-2019 роки Вінницька область отримала на дороги "Укравтодору" 5,64 млрд грн. Це становить 7,5% від всіх грошей в ці роки на дороги "Укравтодору".

При цьому, наприклад, Дніпропетровська область - 2,7% від усіх грошей або 2,03 млрд гривень.

Дуже добре це можна наочно показати на прикладі траси Дніпро - Кривий Ріг. Навколо цієї траси проживає близько 2 млн осіб, що більше, ніж населення усієї Вінницької області. І ця дорога - найважливіша транзитна траса країни.

"У 2017-2019 роках як ми боролися з "Укравтодором" і не доводили важливість її ремонту, гроші на неї виділялися в набагато менших обсягах, ніж, наприклад, Вінницької області. Тому тоді цю трасу робили ділянками. А у 2020 році цю трасу зробили всю. Від і до. В межах одного календарного року", - підкреслює Голик.

У цьому році, продовжує він, у "Укравтодору" немає улюбленців серед областей. Є план на рік, побудований за маршрутним принципом і умови робити дороги від і до, а не ділянками.

"І навіть при такому, що дорівнює принципі, у 2020-му році у Вінницькій області зроблено доріг в кілометрах більше, ніж у будь-якій років з 2017-го по 2019-й. Це називається система, логіка і здоровий глузд. Тому, правильна відповідь на питання "Так і раніше ж дороги ремонтувалися і будувалися" такий: "Так, ремонтувалися, але не скільки, а іноді й десятки разів менше, ніж в цьому році", - додав Голик.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик писав про ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020 році. Всього за рік "Укравтодор" виконав рекордну норму з ремонту та будівництва - понад 4000 км.