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В "Укравтодоре" рассказали о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020

Киев, Среда 09 декабря 2020 13:24
В "Укравтодоре" рассказали о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020
Автор: РБК-Украина

В 2020 году "Укравтодор" выполнил рекордную норму по ремонту и строительству более 4000 км автодорог.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав фотографии главной пятерки обновленных украинских трасс.

"Все года ранее "Укравтодор" любил бить дороги в 100 километров на участки по 5 км и делать их несколько лет. В результате каждая такая дорога была как лоскутное одеяло и никогда не была идеальной вся. Потому что еще не начинался ремонт последних ее "участков", а уже заканчивался гарантийный срок по участкам, сделанным несколько лет назад", - пояснил Голик.

В этом году в "Укравтодоре" применили маршрутный принцип, когда дороги не делятся на лоскуты, а делаются целыми маршрутами в рамках одного года.

"Согласитесь, приятно и должно быть нормой, когда вы всю свою поездку от начала и до конца едете по идеальной дороге, а не 10 километров нормальные, потом 20 километров лунные кратеры и опять 10 километров хорошей дороги", - комментирует Голик.

Трассу Киев - Харьков - Должанский строили много лет и никак не могли завершить. В этом году отремонтировали 216,5 км, в следующем - завершат от Харькова до Полтавы с расширением до 4-х полос.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020

Дорога трех областей Мукачево - Ивано-Франковск – Львов в этом году отремонтирована на 136 км.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020

"Станица Луганская - Северодонецк. Дорога, по которой наши граждане выезжают с временно оккупированной территории Луганской области. Все 112 километров этой дороги сделаны в этом году. За три месяца", - пишет Голик.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020

Трасса Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, сшивающая Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую области. В 2020 году отремонтировали 112 км.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали о ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020

Трасса Васильевка - Бердянск, которую также называют "дорогой к морю". Кроме туристического, имеет и важное транспортно-логистическое значение, поскольку ведет к Бердянскому морскому порту. В этом году отремонтировано 112 км трассы.

Напомним, ранее Юрий Голик назвал области, в которых за 2020 год отремонтировали больше дорог, чем за последние 9 лет.

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