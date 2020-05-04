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В 2019 году налоговые выплаты ВИЭ превысили отчисления "Энергоатома"

Новости » Энергетика     04.05.2020 - 12:53
В 2019 году налоговые выплаты ВИЭ превысили отчисления "Энергоатома"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Всего же с 2010 года работа станций альтернативной энергетики принесла более 93 млрд грн

Сумма налоговых отчислений от объектов альтернативной энергетики в 2019 году составила 19,8 млрд грн, превысив 16,7 млрд грн выплат от "Энергоатома". Об этом сообщает Liga.net, передает РБК-Украина.

"Только в 2019 году бюджетные отчисления от работы станций альтернативной энергетики составили 19,8 млрд грн. Это больше 16,74 млрд грн налоговых отчислений "Энергоатома" за прошлый год", - говорится в материале.

Всего же с 2010 года работа станций альтернативной энергетики принесла более 93 млрд грн. При подсчете учитывался налог на прибыль, на землю и водопользование, ЕСВ и другие отчисления, сообщает издание.

Напомним, в Украине действует "зеленый" тариф, по которому государственное предприятие "Гарантированный покупатель" обязано приобретать всю производимую электроэнергию из возобновляемых источников.

Однако из-за финансовых проблем "Гарпока", у компании возник долг перед производителями энергии по "зеленым" тарифам. За 4 месяца 2020 года задолженность составляет более 4 млрд грн, отмечают авторы.

"Реструктуризация "зеленых" тарифов не решит проблему с дефицитом средств "Гарантированного покупателя". Может лишь помочь на 3-4 млрд грн в 2020 году, в зависимости от параметров реструктуризации, которые будут утверждены и приняты рынком", - отметил энергетический эксперт, сооснователь Сlean Energy Lab Алексей Михайленко.

Отмечалось, что профильные ассоциации сообщали о вероятном возникновении финансовых проблем "Гарпока" профильные ассоциации предупреждали еще в 2018 году.

Напомним, ранее и.о. министра энергетика и окружающей среды Ольга Богуславец заявила, что в ближайшее время будут проведены консультации с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики для урегулирования проблемы "зеленого" тарифа.

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