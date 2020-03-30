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Энергетические ассоциации требуют НКРЭКУ рассмотреть методику компенсации за ограничения ВИЭ

Новости » Энергетика     30.03.2020 - 11:17
Энергетические ассоциации требуют НКРЭКУ рассмотреть методику компенсации за ограничения ВИЭ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По данным ассоциаций, систематические диспетчерские ограничения уже вызвали миллионные убытки отдельным производителям ВИЭ

Три энергетических ассоциации обратились в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением рассмотреть методику, которая определяет размер компенсации предприятиям ВИЭ за диспетчерские ограничения выработки "зеленой" электроэнергии. Об этом свидетельствуют письма Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЕА), Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ) и Украинской ветроэнергетической ассоциации, передает РБК-Украина.

"С ноября 2019 по командам диспетчеров оператора системы передачи, НЭК "Укрэнерго", производители, использующие возобновляемые источники энергии, которым предоставлены государственные гарантии и установлен стимулирующий "зеленый" тариф, вынуждены уменьшать или полностью останавливать производство электрической энергии. Сейчас такие команды осуществляются выборочно", - заявляет АСЭУ.

По данным ассоциаций, систематические диспетчерские ограничения уже вызвали миллионные убытки отдельным производителям ВИЭ, а по прогнозам оператора системы передачи с апреля 2020 ожидаются ограничения производителей из ВИЭ в еще больших объемах - ориентировочно 2 ГВт.

"Бесконтрольные действия НЭК "Укрэнерго" приведут к ухудшению инвестиционного климата и определенных сигналов инвесторам по ненадежности государственных гарантий защиты инвестиций в Украине… Производители из ВИЭ обращаются к вам с просьбой рассмотреть вопрос фактических и будущих ограничений НЭК "Укрэнерго" производителей с ВИЭ с целью соблюдения государственных гарантий инвесторам и улучшения инвестиционного климата в Украине", - подчеркивают в ЕУЕА.

В связи с этим данные организации просят НКРЭКУ рассмотреть подготовленные производителями ВИЭ и профильными ассоциациями проекты изменений в регуляторные акты для внедрения механизма компенсации стоимости, не отпущенной производителями ВИЭ электроэнергии по "зеленому" тарифу в результате выполнения ими команд оператора системы передачи. Соответственно, ассоциации просят начать процедуру утверждения такого механизма.

Напомним, по данным Bloomberg в течение 2009-2019 гг. в отрасль было привлечено 10,1 млрд евро иностранных инвестиций.

Как сообщалось ранее, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" совместно с игроками рынка и профильными ассоциациями начала разработку механизмов возмещения производителям "зеленой" энергии средств в связи диспетчерскими ограничениями, 30 января состоялось первое заседание рабочей группы по этому вопросу.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее отметил, что Украина может использовать опыт Германии по оказанию финансовой компенсации предприятиям "зеленой" энергетики за ограничение их мощностей.

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