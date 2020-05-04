У 2019 році податкові виплати ВДЕ перевищили відрахування "Енергоатому"

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Всього ж з 2010 року робота станцій альтернативної енергетики принесла понад 93 млрд грн

Сума податкових відрахувань від об'єктів альтернативної енергетики в 2019 році склала 19,8 млрд грн, перевищивши 16,7 млрд грн виплат від "Енергоатому". Про це повідомляє Liga.net, передає РБК-Україна.

"Тільки у 2019 році бюджетні відрахування від роботи станцій альтернативної енергетики склали 19,8 млрд грн. Це понад 16,74 млрд грн податкових відрахувань "Енергоатому" за минулий рік", - йдеться в матеріалі.

Все ж з 2010 року робота станцій альтернативної енергетики принесла понад 93 млрд грн. При підрахунку враховуються податок на прибуток, на землю і водокористування, ЄСВ та інші відрахування, повідомляє видання.

Нагадаємо, в Україні діє "зелений" тариф, за яким державне підприємство "Гарантований покупець" зобов'язане купувати всю вироблену електроенергію з відновлюваних джерел.

Проте через фінансові проблеми "Гарпока", у компанії виник борг перед виробниками енергії за "зеленим" тарифом. За 4 місяці 2020 року заборгованість складає понад 4 млрд грн, зазначають автори.

"Реструктуризація "зелених" тарифів не вирішить проблему з дефіцитом коштів "Гарантованого покупця". Може лише допомогти на 3-4 млрд грн у 2020 році, в залежності від параметрів реструктуризації, які будуть затверджені та прийняті ринком", - зазначив енергетичний експерт, співзасновник Сlean Energy Lab Олексій Михайленко.

Зазначалося, що профільні асоціації повідомляли про ймовірне виникнення фінансових проблем "Гарпока" профільні асоціації попереджали ще у 2018 році.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетика і довкілля Ольга Богуславець заявила, що найближчим часом будуть проведені консультації з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики для врегулювання проблеми "зеленого" тарифу.