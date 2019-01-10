Авиакомпания Ernest Airlines закрывает рейсы из Львова в несколько итальянских городов

Фото: самолет компании Ernest Airlines (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы в Венецию и Милан закрываются 21 января

Итальянский лоукостер Ernest Airlines объявил о закрытии нескольких рейсов в несколько городов Италии из аэропорта Львова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Международного аэропорта Львов".

Речь идет об отмене с 21 января 2019 рейсов в Венецию и Милан (Мальпенса). Кроме того, планируются другие изменения в графике и географии полетов итальянской авиакомпании в / из львовского аэропорта. Обновленный график полетов и новые направления объявят дополнительно

В пресс-службе аэропорта отметили, что в течение 2018 авиакомпания Ernest Airlines перевезла более 100 000 пассажиров между Львовом и городами Италии.

Отметим, что партнерство львовского аэропорта с этой авиакомпанией началось 20 октября 2017 - тогда авиакомпания открыла рейс в Милан (Бергамо). Через полтора месяца было введено еще два направления - в Венецию и Неаполь, а с июня - в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).

Напомним, турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 6 апреля 2019 намерена начать выполнять прямые рейсы между курортным городом Бодрум и аэропортом Борисполь.