Turkish Airlines запустит новый рейс в Украину

Фото: самолет Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Компания с 6 апреля 2019 года намерена начать выполнять прямые рейсы Бодрум-Киев

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 6 апреля 2019 года намерена начать выполнять прямые рейсы между курортным городом Бодрум и аэропортом Борисполь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аvianews.

Сообщается, что полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам в ночное время.

Вылеты из Бодрума запланированы на 01:15, вылеты из Киева - на 04:40. Время в пути составит около 2,5 часов. На линии Turkish Airlines планирует задействовать среднемагистральные самолеты Airbus A320.

Бодрум-Киев станет первым украинским маршрутом Turkish Airlines, который будет выполняться из регионального аэропорта Турции.

Напомним, в Украину с 1 февраля 2019 года начнет летать лоукостер Laudamotion, который является дочерней авиакомпанией автрийской Ryanair.

Добавим, что авиакомпания Turkish Airlines с 3 сентября 2018 года увеличила количество рейсов между Стамбулом и Одессой. Turkish Airlines увеличила количество рейсов между Стамбулом и Одессой с 14 до 18 рейсов в неделю.