Польские пограничники за первое полугодие не пустили почти 25 тысяч украинцев

Более 10 тысяч отказов выдано в связи с отсутствием надлежащих документов

Польские пограничники за первое полугодие 2018 года не пропустили на территорию своей страны почти 25 тысяч украинцев. Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, это на 43% больше, чем в течение аналогичного периода 2017 года.

"Решение об отказе на въезд на территорию Польши в первом полугодии 2018 года получили в общей сложности 24 тыс. 902 граждан Украины, в частности на границе с Украиной - 24 тыс. 649 человек",- говорится в сообщении.

Так, более 10 тысяч отказов выдано в связи с отсутствием надлежащих документов, которые должны обосновать цель въезда и условия пребывания в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Белоруссией для предупреждения миграции диких кабанов.

Как сообщалось, в марте стало известно, что Польша осенью начнет строить забор на границе с Украиной. Стоимость проекта оценивалась примерно в 71 млн евро. Забор должен был представлять собой сетку высотой до 2 метров.