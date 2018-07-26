У 2017 у Польщі українці скупили найбільше житла серед іноземців

Громадяни України купили 27% площі житлових приміщень від придбаної усіма іноземцями у Польщі

У 2017 році українці купили найбільшу площу житлових приміщень у Польщі у порівнянні з іншими іноземцями. Про це повідомляє польське видання Dziennik.

Підкреслюється, що така тенденція спостерігається уже третій рік поспіль.

Вказано, що минулого року українці придбали квартир на площу 70 тис. кв. м, що, як пише видання, на 16% більше показників 2016 року. Загальний же попит іноземців склав 264 тисяч кв. м., що на 6% більше, ніж у 2016-му.

Таким чином, громадяни України купили 27% площі від придбаної усіма іноземцями (фізичними особами). Зазначається, що це на 3% більше порівняно з попереднім роком.

Наступні місця серед іноземців займають німці, британці, білоруси та французи.

Вказано, що найбільше квартир придбали у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

Дані Євростату свідчать, що ціни на житло в Польщі у 2017-му році зросли на 3,4% у порівнянні з попереднім.

Нагадаємо, польські прикордонники за перше півріччя 2018 роки не пропустили на територію своєї країни майже 25 тисяч українців. Як зазначається, це на 43% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2017 року.

ЄС відмовився фінансувати будівництво паркану між Польщею та Україною.