ЕС отказался финансировать строительство забора между Польшей и Украиной

В ЕС пришли к выводу, что забор от диких кабанов будет неэффективен

Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, передает W polityce.

В частности, Ардановски отметил, что Европейское агентство безопасности пищевой продукции (EFSA) в итоге пришло к выводу о неэффективности такого забора на большом участке, а также отказалось финансировать в проект.

"Такое мнение было озвучено на прошлой неделе, и это является основанием для того, чтобы польское правительство отказалось от идеи", - подчеркнул Ардановски.

Он также добавил, что зарезервированные на строительство забора средства Варшава направит на финансирование деятельности охотничьих обществ по отстрелу диких кабанов.

Напомним, в марте стало известно, что Польша осенью начнет строить забор на границе с Украиной. Стоимость проекта оценивалась примерно в 71 млн евро. Забор должен был представлять собой сетку высотой до 2 метров.