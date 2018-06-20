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За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%, - Гройсман

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:33
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам Гройсмана, до конца года средняя зарплата будет около 10 тыс. гривен

За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

"...на сегодня имеем рост экономики и уменьшение инфляции. За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Есть показатели, которые демонстрируют, что к концу года средняя зарплата будет около 10 тыс грн", - говорится в сообщении.

По словам Гройсмана, зарплата врачей, с которыми пациенты подписали договора, вырастет примерно в два раза.

"Уже 9 млн украинцев подписали декларации с врачами. Примерно в 2 раза вырастет зарплата таких врачей", - сообщил он.

Напомним, Комитет по вопросам экономической политики начал рассматривать отчет Кабинета министров за 2017 год.

Гройсман поручил внести предложения для погашения долгов по зарплате перед шахтерами Минюст за два месяца взыскал 89 млн гривен долгов по зарплате
Теги публикации: зарплата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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