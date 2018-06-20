За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%, - Гройсман

По словам Гройсмана, до конца года средняя зарплата будет около 10 тыс. гривен

За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

"...на сегодня имеем рост экономики и уменьшение инфляции. За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Есть показатели, которые демонстрируют, что к концу года средняя зарплата будет около 10 тыс грн", - говорится в сообщении.

Отчет Правительства: на сегодня имеем рост экономики и уменьшение инфляции. За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Есть показатели, которые демонстрируют, что к концу года средняя зарплата будет около 10 тыс грн. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

По словам Гройсмана, зарплата врачей, с которыми пациенты подписали договора, вырастет примерно в два раза.

"Уже 9 млн украинцев подписали декларации с врачами. Примерно в 2 раза вырастет зарплата таких врачей", - сообщил он.

Преодолеваем беспорядок в медицинской системе. Уже 9 млн украинцев подписали декларации с врачами. Примерно в 2 раза вырастет зарплата таких врачей. Разработали эффективный закон о приватизации. Реформа децентрализации общины делает сильными. Начался процесс восстановления украинских дорог — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 20 июня 2018 г.

Напомним, Комитет по вопросам экономической политики начал рассматривать отчет Кабинета министров за 2017 год.