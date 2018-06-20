За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%, - Гройсман

По словам Гройсмана, до конца года средняя зарплата будет около 10 тыс. гривен
За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.
"...на сегодня имеем рост экономики и уменьшение инфляции. За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Есть показатели, которые демонстрируют, что к концу года средняя зарплата будет около 10 тыс грн", - говорится в сообщении.
Отчет Правительства: на сегодня имеем рост экономики и уменьшение инфляции. За 2017 год реальная зарплата выросла на 19%. Есть показатели, которые демонстрируют, что к концу года средняя зарплата будет около 10 тыс грн.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018
По словам Гройсмана, зарплата врачей, с которыми пациенты подписали договора, вырастет примерно в два раза.
"Уже 9 млн украинцев подписали декларации с врачами. Примерно в 2 раза вырастет зарплата таких врачей", - сообщил он.
Преодолеваем беспорядок в медицинской системе. Уже 9 млн украинцев подписали декларации с врачами. Примерно в 2 раза вырастет зарплата таких врачей. Разработали эффективный закон о приватизации. Реформа децентрализации общины делает сильными. Начался процесс восстановления украинских дорог— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 20 июня 2018 г.
Напомним, Комитет по вопросам экономической политики начал рассматривать отчет Кабинета министров за 2017 год.