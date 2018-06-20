Комитет по вопросам экономической политики начал рассмотрение отчета Кабмина

На заседании присутствует Гройсман

Комитет по вопросам экономической политики начал рассматривать отчет Кабинета министров за 2017 год. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Первый вопрос - отчет Кабинета министров", - заявил Иванчук и добавил, что рассмотреть отчет ранее не удалось по техническим причинам.

На заседании присутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"... нам удалось в прошлом году достичь 2,5% экономического роста. За первый квартал этого года ВВП Украины вырос на 3,1%. Далее мы поставили цель - 5% и выше", - сообщил Гройсман.

Звіт Уряду в комітеті Ради: нам вдалося у минулому році досягти 2,5% економічного зростання. За перший квартал цього року ВВП України зріс на 3,1%. Далі ми поставили мету - 5% і вище. Все це ми конвертуємо у добробут громадян. Доходи громадян мають випереджати інфляцію. pic.twitter.com/tJ9IlVcD9a — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Напомним, ранее сегодня, 20 июня, Кабмин принял стратегию модернизации учета и финансовой отчетности в госсекторе до 2025.

Отметим, целью стратегии является повышение качества, полноты и достоверности данных финансовой отчетности, на основе которых принимаются управленческие решения в сфере государственных финансов.