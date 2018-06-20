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Комитет по вопросам экономической политики начал рассмотрение отчета Кабмина

НовостиПолитика    20.06.2018 - 14:59
Фото: Комитет по вопросам экономической политики (УНИАН)
Фото: Комитет по вопросам экономической политики (УНИАН)

На заседании присутствует Гройсман

Комитет по вопросам экономической политики начал рассматривать отчет Кабинета министров за 2017 год. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Первый вопрос - отчет Кабинета министров", - заявил Иванчук и добавил, что рассмотреть отчет ранее не удалось по техническим причинам.

На заседании присутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"... нам удалось в прошлом году достичь 2,5% экономического роста. За первый квартал этого года ВВП Украины вырос на 3,1%. Далее мы поставили цель - 5% и выше", - сообщил Гройсман.

Напомним, ранее сегодня, 20 июня, Кабмин принял стратегию модернизации учета и финансовой отчетности в госсекторе до 2025.

Отметим, целью стратегии является повышение качества, полноты и достоверности данных финансовой отчетности, на основе которых принимаются управленческие решения в сфере государственных финансов.

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Теги публикации: комитет, экономика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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