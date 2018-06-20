За 2017 рік реальна зарплата зросла на 19%, - Гройсман

За словами Гройсмана, до кінця року середня зарплата буде близько 10 тис. гривень

За 2017 рік реальна зарплата зросла на 19%. Про це повідомив прем`єр-міністр Володимир Гройсман у Twitter.

"...на сьогодні маємо зростання економіки і зменшення інфляції. За 2017 рік реальна зарплата зросла на 19%. Є показники, які демонструють, що до кінця року середня зарплата буде близько 10 тис грн", - йдеться у повідомленні.

‌Звіт Уряду: на сьогодні маємо зростання економіки і зменшення інфляції. За 2017 рік реальна зарплата зросла на 19%. Є показники, які демонструють, що до кінця року середня зарплата буде близько 10 тис грн. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

За словами Гройсмана, зарплата лікарів, з якими пацієнти підписали договори, зросте приблизно в два рази.

Фото: twitter.com/VGroysman

"Вже 9 млн українців підписали декларації з лікарями. Приблизно в 2 рази зросте зарплата таких лікарів", - повідомив він.

Долаємо безлад у медичній системі. Вже 9 млн українців підписали декларації з лікарями. Приблизно в 2 рази зросте зарплата таких лікарів. Розробили ефективний закон щодо приватизації. Реформа децентралізації робить громади сильними. Розпочався процес відновлення українських доріг — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, Комітет з питань економічної політики почав розглядати звіт Кабінету міністрів за 2017 рік.