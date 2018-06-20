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За 2017 рік реальна зарплата зросла на 19%, - Гройсман

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:33
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами Гройсмана, до кінця року середня зарплата буде близько 10 тис. гривень

За 2017 рік реальна зарплата зросла на 19%. Про це повідомив прем`єр-міністр Володимир Гройсман у Twitter.

"...на сьогодні маємо зростання економіки і зменшення інфляції. За 2017 рік реальна зарплата зросла на 19%. Є показники, які демонструють, що до кінця року середня зарплата буде близько 10 тис грн", - йдеться у повідомленні.

За словами Гройсмана, зарплата лікарів, з якими пацієнти підписали договори, зросте приблизно в два рази.

Фото: twitter.com/VGroysman

"Вже 9 млн українців підписали декларації з лікарями. Приблизно в 2 рази зросте зарплата таких лікарів", - повідомив він.

Нагадаємо, Комітет з питань економічної політики почав розглядати звіт Кабінету міністрів за 2017 рік.

Гройсман доручив внести пропозиції для погашення боргів по зарплаті перед шахтарями Мін'юст за два місяці стягнув 89 млн гривень боргів по зарплаті
Теги публікації: зарплата  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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